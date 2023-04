Pantallazo

China Suárez contó que rogó por amor: “Me arrodillé para pedir que no me dejen”

Tras casi un año de estar juntos, Eugenia China Suárez y Tomás Tobar, más conocido como Rusherking, anunciaron que decidieron terminar la relación. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, comunicó la actriz.

La cantante estuvo de invitada en el ciclo de Ferné con Grego, conducido por Grego Rosello. Allí la compositora recordó cuándo fue la vez que más sufrió por amor hace muchos años y reveló lo mal que la pasó con esa persona.

“Me rompieron el corazón a los veintipico; fue muy duro, era muy celoso y me decía: ‘Te amo, pero no puedo con tu personalidad’. Se había enamorado de mi libertad y mi independencia, de cómo soy yo, no de estar con veinte personas a la vez”, comenzó sin dar nombres la artista.

Luego, reveló la desesperada acción que tuvo con una expareja: “Me arrodillaba, me vi y fue durísimo. Fue como la desesperación de decir: qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje, porque me decía que me amaba, pero no podía estar conmigo por mi personalidad, que le hacía mal, que le daba celos”.

“Y yo le decía: pero cambio. Esas cosas que uno hace en momentos de desesperación y después la vida es sabia y acomoda a todo en su lugar. Muy cagón, un año y medio después se dio cuenta que no podía estar conmigo”, cerró.