China Suárez a fondo sobre el amor: "Soy muy enamoradiza"

Pantallazo

La China Suárez regresó a la música con Santi Caselli y en la promoción de su nuevo tema hizo una reflexión para La Nación.

"Estoy en un momento de mi vida particular, cumpliendo treinta años, algo que me sacudió un poco pero no por sentirme vieja. Es pensar en dónde estoy parada, quiénes son mis amigos, quiénes son mis afectos reales, con quién quiero compartir el resto de mi vida", contó China.

"También replantearme mi rol de madre, cómo soy, qué les doy a mis hijos y qué me dan ellos. Además, es un tiempo de replanteo de la carrera, hacia dónde quiero ir, qué personajes quiero hacer", enfatizó la actriz.

"Por supuesto que también hablo de amor, no lo puedo evitar. Soy muy enamoradiza y sufrimos, sufrimos por sufrir", concluyó la cantante argentina.