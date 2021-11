China Suárez: “Mi vieja ya está curada de espanto”

Pantallazo

Y llegó el día de la revancha: tras la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez, la China Suárez confió en Alejandro Fantino para romper si silencio. Aunque, ¿la verdad? No dijo mucho.

Vamos al grano de las perlas que dejó la charla con la actriz en el ciclo En primera persona.

Ya en un adelanto habíamos podido ver que la actriz aclaraba que a los únicos que pensaba darles explicaciones, si le las pedían, iba a ser a sus hijos.

" O sea, yo ni de un novio me banco que venga a pedirme explicaciones. No me lo banco, '¿a dónde saliste? ¿y con quién estuviste? ¿quiénes estaban?'. No tengo tolerancia para esas cosas, pero no por hacerme la superada, no, porque no tengo ganas", disparó.

A pesar de que reconoció que la exposición le afectó, no fue tanto como la gente cree. " Me pregunto... ¿Estoy en un terremoto? Sí. ¿Mis hijos tienen salud? Sí. ¿Mis amigos me quieren? Sí. Y trato de ver todo como si fuera desde arriba. Lo más importante que es la salud, lo tenemos. El resto se puede arreglar", dijo la actriz.

Sobre el mote de "robamaridos", dice que solo queda en las redes: "Creo que las redes sociales son un tacho de basura para mucha gente que escupe su odio detrás de una pantalla. Después me cruzan en la calle y yo nunca tuve una situación de que viniera alguien en la calle y me puteara".

Y efectivamente, aunque su núcleo fuerte de amigos sigue al firme con ella, hubo gente que siente no estuvo a la altura. "Cuando alguien te defrauda es porque evidentemente no lo esperás. Que vos puedas pensar que puede haber amigos que te banque más o menos es otra cosa. Pero sigo teniendo la gente desde hace mucho tiempo y no me interesa tener amigos nuevos", expresó.

Una figura de la que poco se habla pero que está siempre con ella es su madre. Viaja a todos lados con la actriz y sus hijos y es su mayor apoyo. "i vieja ya está curada de espanto. Sufre porque soy su hija, pero sabe todo de mí, yo le cuento todo desde muy chica", confesó la China.