Chawick Boseman rodó una última aparición como Black Panther en Marvel antes de morir

La muerte a los 43 años de Chawick Boseman ha sacudido de forma inesperada al mundo del cine de general... y al universo Marvel en particular. Sus estrellas, responsables y fans lloran la desaparición del actor que daba vida a Black Panther, un personaje llamado a ser uno de los héroes principales en el futuro del Universo Cinematográfico Marvel.

Futuro que, en el caso de Black Panther, que tenía previsto estrenar su segunda película en solitario, resulta totalmente incierto. Mientras los directivos de Marvel deciden si reemplazarán a Boseman por otro actor que ponga rostro a T'Challa, lo cierto es que el intérprete dejó grabado un último trabajo como Black Panther antes de morir.

Según informan medios estadounidenses, Boseman interpretó por última vez al personaje poniendo su voz para What If...?, la serie de animación de Marvel Studios que se estrenará en Disney Plus. Se trata de una antología basada en la serie de Marvel Comics del mismo título que explora futuros y realidades alternativas que hubieran tenido lugar si los momentos importantes de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel hubieran ocurrido de manera diferente.

Está previsto que los diez episodios vean la luz a lo largo del próximo año y Black Panter estará presente en ellos y que fue el último proyecto en el que trabajó Boseman antes de su muerte.

El actor apareció por primera vez en el Universo Marvel en Capitán América: Civil War, el filme dirigido por los hermanos Russo en 2016, el mismo año en que le diagnosticaron cáncer de colon, ya en una avanzada fase 3.

Después de su impactante carta de presentación en la película grupal, Boseman protagonizó su película en solitario con la que consiguió varias nominaciones a los Oscar, entre ellas la de mejor película siendo el primer filme de superhéroes que optaba a este galardón, y más de 1.300 millones de dólares en taquilla.

Un éxito arrollado que hizo Black Panther en un figura central del universo de los Vengadores, con apariciones estelares tanto en Infinity War de 2018 así como en Endgame, la película más taquillera de todos los tiempos. Ahora mismo el UCM sin el Black Panther de Boseman parece impensable, pero habrá que esperar cómo resuelve Marvel Studios esta terrible y más que indeseada encrucijada.

