Chano con un nuevo amor en Punta del Este: las fotos del cantante junto a la modelo en el

Pantallazo

La temporada del verano del 2023 trajo mucho romances para los famosos argentinos en Punta del Este. Desde Zaira Nara, que blanqueó la relación con el polista Facundo Pieres, a Sofía Jujuy Jiménez, que se reconcilió con su ex pareja Bautista Bello.

A la lista de figuras argentinas que encontraron el amor en la costa del este uruguayo se sumó el cantante argentino Santiago Moreno Charpientier, mejor conocido como Chano. El músico caminó con un look muy relajado por las calles de José Ignacio con la modelo Malena Rivarola.

En el programa de Mañanísima, Estefi Berardi reveló que el artista recién llegó a Argentina de Punta del Este y fue capturado infraganti con la modelo en el aeropuerto. “Chano me lo negó, pero no le creo y tengo las pruebas porque recién los vieron llegar juntos en el aeropuerto. Él tiene un levante bárbaro, se sabe divertir y las chicas mueren por él”, aseguró Berardi.

“Hace un mes me llegó la data de que Chano estaba en la guardia, en Punta del Este, con esta chica Malena Rivarola.Entonces le pregunté a Chano si estaba bien y me dijo que tenía un poco de tos, que está libre hace 8 mesesPero en la guardia su novia pedía para que los atiendan y él se quedó en la camioneta... Después Chano me dijo que fue a la guardia porque la chica era la que se sentía mal”, continuó la panelista.

“Chano de salud está súper bien. Me negó estar con ella, pero lo vieron. Recién llegó con Malena Rivarola. Chano le pone corazones, comentarios. En una foto que ella está en bikini él le puso corazoncitos. Es muy diosa”, concluyó Estefi.