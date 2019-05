Celina Rucci asegura que Fabián Gianola “era demasiado toquetón”

Pantallazo

La ola de empoderamiento femenino en los medios del mundo hizo que varias celebridades denunciaran el acoso que vivieron en la industria.

Fernanda Meneses, Natacha Jaitt revelaron que Fabián Gianola intento abusar de ellas.

Invitada a El show del espectáculo, conducido por Ulises Jaiitt, Celina Rucci hablò de la mala experiencia que tuvo con el actor.

No volvería a trabajar con Fabián Gianola, tenía ciertos comportamientos que le expliqué que no me gustaba que lo haga y lo seguía haciendo.... demasiado cariñosa, demasiado abrazador, toquetón, se lo dije una vez, dos veces. Vos me abrazas muy fuerte y te digo 'no me aprietes porque no me gusta', si lo volvés a hacer, tenés un problema de entendimiento o lo haces a propósito. No me gustan las personas que no te entienden y encima se ríen. 'Yo soy así, cariñoso', yo le decía 'Yo soy arisca', que toque a la que le guste. Me generó una incomodidad", confesó la actriz.

"Cualquier testimonio de una mujer que fue acosada, abusada o maltratada quién soy yo para no creerle siendo consciente de la sociedad que vivimos. Todas las mujeres tuvimos como algún tipo de violencia de género, una sociedad machista implica eso. Sufrí bullying, era flaca y alta, no tenía lolas, no tenía cola, era colorada, usaba lentes y brackets. Me decían fideo con tuco, colador", cerró la panelista.