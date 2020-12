Cecilia Roth tras polémica foto en una revista: “Esa no era yo, básicamente”

Pantallazo

Meses atrás, Cecilia Roth protagonizó un cruce mediático con la revista Gente. La actriz, al verse en la portada, no se reconoció, efecto de grandes retoques con Photoshop.

Indignada, compartió ese mismo día una foto a cara lavada para demostrar que el paso del tiempo no es motivo de vergüenza sino de orgullo.

En entrevista con Pampita Online, la polémica volvió a estar sobre la mesa. Y la actriz respondió sincera: "A mí me abrumó lo que pasó. Esa no era yo, básicamente. Esa era otra; una Barbie. No me siento cómoda en ese lugar. Ese día subí a Instagram una foto en pijama y a cara lavada; puse que esa era yo y no hice más nada. A través de las redes sociales podés llegar a mucha gente sin tener que pelearte con nadie".