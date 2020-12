Pantallazo

El cantante no se guardó nada apuntando contra su ex mujer y destacando que no le sorprendió la relación con su nueva pareja.

Visitando "Los ángeles de la mañana", Cau apuntó nuevamente contra Valeria Lynch tras un fuerte cruce con Cinthia, quién lo acusó de "rastrillero" y no se quedó callado.

"La relación con Mariano ya venía de antes (de divorciarse), pero eso no importa. De hecho, el romance no me sorprende. De esto me enteré hace tiempo, antes de que se hiciera público, por un vendedor de shows", disparó duro el músico acusando a la cantante de infiel.