Catherine Fulop, sobre bisexualidad de su hija: “Hablar de género en este momento atrasa”

Pantallazo

La actriz afirma que no se entendió la declaración de Oriana, donde quiso demostrar que se puede enamorar de cualquier persona.

Semanas atrás, con el fervor del juego "Verdadero o falso" en Instagram, Oriana Sabatini se animó a responder si es bisexual.

"VERDADERO? Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí", respondió. Luego, ante la pregunta de si ha tenido una relación con una mujer respondió categóricamente "Falso".

Su madre, Catherine Fulop, fue consultada por esta revelación de la joven. "En realidad, creo que no se entendió. Esta nueva generación, que me parece lindo, es que hablar de género en este momento atrasa. Creo que fue exactamente lo que ella quiso hacer", detalló la actriz venezolana en diálogo con Implacables.

"No es que ella dice que es bisexual porque practica la bisexualidad, que está con Paulo (Dybala) y con una chica. No, ella está enamorada de él no porque sea hombre, sino porque considera que es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento", agregó.