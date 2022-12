Cata Ferrand dio por empezada la temporada de playa: bikini total black y lentes trendy

Pantallazo

Cata Ferrand y Federico Buysan se tomaron unas pequeñas vacaciones de la televisión y se hicieron una escapada familiar a Punta Ballena para celebrar las fiestas en el balneario esteño.

La conductora subió una selfie, muy sonriente y abrazada al periodista deportivo, con las dunas de la playa de fondo. “Oficialmente desenchufados”, escribió la actriz en el posteo de Instagram.

Luego, Ferrand compartió una postal navideña bien familiar de lo que fue el festejo que hicieron en un restaurant del balneario de Maldonado por Nochebuena con sus hijas Cayetana y Simona.

Finalizadas las celebraciones, la actriz inauguró la temporada de playa y subió una imagen, con lentes bien trendy y un bikini total black. “Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh”, escribió la comunicadora en el posteo.

“Sos un fuego” “Diosa” “Encalló una sirena”, fueron los comentarios que recibió la presentadora en las redes,