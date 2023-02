Caso Lucio Dupuy: famosas rioplatenses piden justicia por la muerte del pequeño

Pantallazo

El caso de Lucio Dupuy, niño de 5 años asesinado por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigaíl Páez, causó mucha conmoción en los medios de comunicación de Argentina, tanto como de Uruguay.

Varios figuras del espectáculo rioplatense se pronunciaron contra la madre del niño y su novia, condenadas por homicidio. Desde las redes sociales, las celebridades compartieron sus reflexiones y descargos, donde pidieron justicia por Lucio Dupuy.

China Suárez subió una foto del pequeño acompañada de una sentida reflexión como sociedad. “El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra “madre”) El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer”, dice una parte del posteo que escribió la actriz.

Como respuesta a esta publicación de la cantante argentina, la cocinera uruguaya Xime Torres se sumó a las palabras de la artista y le comentó lo siguiente en la foto, con el emoji de las dos manos juntas: “Lucio nos duele a todos”.

También, Xime Torres fue muy contundente en Twitter sobre este caso: “No me cabe en la cabeza la atrocidad que hicieron con Lucio. Pequeño angelito, que calvario te tocó vivir. Deseo que descanses en PAZ en un mundo más bello que este. Y que las mierdas de esas dos mujeres se pudran en la cárcel. #JusticiaPorLucioDupuy”.

No me cabe en la cabeza la atrocidad que hicieron con Lucio. Pequeño angelito, que calvario te tocó vivir. Deseo que descanses en PAZ en un mundo más bello que este. Y que las mierdas de esas dos mujeres se pudran en la cárcel. #JusticiaPorLucioDupuy ?? — Xime Torres El #8M es de NOSOTRAS (@XimeTorres8) February 2, 2023

Paola Bianco compartió una historia de Instagram con la imagen del pequeño bajo el hashtag “Justicia por LucioDupuy”. Griselda Siciliani subió una foto con una de las mujeres declarando y comentó: “Hijas de mierda”.

Vanina Escudero, al igual que la China Suárez, reflexionó en las redes con una imagen del pequeño en blanco y negro, con un sentido texto sobre las atrocidades que vivió el niño. El 13 de febrero se conocerá la pena que recibirán las condenas.