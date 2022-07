Caso Irineo Leguizamo: un negativo, que es positivo

Pantallazo

Por Gustavo Descalzi

Se conoció en las últimas horas que el estudio de ADN realizado a la señora Mirian, quien dice ser hija del jockey Irineo Leguizamo, tuvo un resultado negativo en el vínculo parental con su hermano de crianza Pérez.

El complejo estudio, realizado en un laboratorio certificado internacionalmente, y de uso legal a los efectos de las pericias judiciales, tuvo el resultado esperado por la señora Mirian en confirmar que no tiene vínculo con la familia Pérez.

“Cuando tenía 8 años le fui a pedir un regalo de cumpleaños a mi padre, y él me contesto algo que fue muy feo: ‘Andá a pedirle el regalo a tu padre El Pulpo’; así me enteré que no era hija de Pérez, y luego mi mamá me dijo que era algo que después lo hablaríamos y lo entendería”, comentó Mirian, muy emocionada, en diálogo con Karina Mazzocco, en AméricaTV.

El apodo el Pulpo, como se lo llamaba cariñosamente, le fue puesto a Irineo Leguizamo a partir de sus primeros grandes triunfos en Florida y en Maroñas en el año 1920, además de otros apodos como: el Maestro, el Mono, la Estatua, la Esfinge, el Eximio, o Legui.

“A Irineo lo conocía porque era amigo de mis padres. Mi papá Pérez trabajaba en el Hipódromo de Maroñas y había un vínculo muy grande; nunca sospeché que ese amigo de la familia terminaría siendo mi verdadero padre. Mi madre terminó por confesarme que Irineo sería mi verdadero papá, pero como era una relación extramatrimonial no se podía contar. Cosas de la época”, agregó.

“Luego de esta confesión, que fue un shock, tuve una vida muy difícil con mi padre de crianza Pérez y mi hermano, que me hacían la vida imposible. Vi varias veces a Irineo en Uruguay y conocí a mi abuela Tomasa Leguizamo. Mi papá llevaba el mismo apellido que mi abuela, por lo tanto Irineo no sabía de quién podría ser hijo. Otro misterio”, aseguró.

“Durante muchos años visité a mi abuela Tomasa, que vivía cerca de Tres Cruces, tengo fotos de esos años muy lindos. Incluso papá Irineo me visitaba, me traía regalos, me trajo de Francia la tela para mi vestido de 15 años, y nos veíamos cuando él venía a Maroñas. Luego me fui a vivir al barrio de Liniers en Buenos Aires, y nos veíamos con mayor frecuencia. Durante muchos años papá me venía a buscar con su chofer y me invitaba a comer, conversamos mucho y me contó de su niñez difícil en Salto, de su amigo Carlos Gardel, de sus triunfos y de muchas cosas de la vida. Tengo dos pequeños recuerdos que me dejó; la bombilla de su mate que tomaban con Gardel y otra pequeña cosa que atesoro”, contó.

“Esos años fueron muy felices porque teníamos un vínculo muy fuerte. Él se emocionaba mucho cuando hablábamos; te estoy hablando de los años 70. Hasta que en una de las últimas veces, lo note desmejorado y le pregunté si le pasaba algo. Me respondió que eran cosas de la edad y que tenía que ordenar algunos papeles, que me quedara tranquila que tenía que ordenar temas legales. Nunca supe a qué se refería. Pero la última vez me dijo algo que no pude interpretar, me contó que estaba preocupado porque ‘había alguien acechando’, una persona peligrosa y oscura, no me dijo quién era. Yo pienso que podría ser alguno de sus colaboradores o apoderados, no lo sé, nunca me dijo quién, solo que estaba muy preocupado por ‘algo turbio’”, confesaba Mirian hace pocos días en el programa A La Tarde de la vecina orilla.

Luego de este resultado negativo comenzará un largo proceso en el que deberá solicitar por la vía judicial su desafiliación al apellido Pérez, para luego iniciar el proceso de cotejo de ADN con la familia Leguizamo, y así poder encontrar su verdadero origen.

