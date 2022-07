Pantallazo

Carmela Hontou anuncia demanda al actor argentino Gonzalo Heredia si no se retracta

Carmela Hontou subió a sus redes un comunicado, enojada por las declaraciones del actor argentino Gonzalo Heredia.

“Acabo de llegar a Uruguay y en el primer programa que veo, Desayunos Informales, canal 12, a la hora 11.08, en entrevista con el actor argentino @gonzaloezequielheredia, enumera hechos injuriosos hacia mi persona, que me entristecen, que vuelven a estigmatizarme y señalar el penoso periodo de marzo del 2020, donde me contagié en Uruguay de Covid-19, e infamemente se me culpó de introducir el virus al país”, escribió Hontou en Instagram.

Y agregó: “Esta conducta de repetir una mentira es una reiterada forma de vulnerar mi persona y de volver a estigmatizarme y volver a acusarme como responsable de muchos hechos relacionados a la pandemia. Haciendo el llamado correspondiente a @gonzaloezequielheredia, para informarse sobre lo realmente ocurrido, y para modificar esta desafortunada declaración donde relaciona los audios viralizados, el casamiento, y el contexto internacional con el inicio de la pandemia, es que le solicito se retracte”.

Luego, la diseñadora anunció que en caso de que Heredia no se retracte, “evaluará” con los abogados Rafael Silva y Nicolás Pereyra “iniciar la denuncia judicial correspondiente”.

En el programa Hacemos los que podemos de radio Universal, su conductor, Richard Galeano, comentó que Gonzalo Heredia había sido invitado al programa de Desayunos Informales para hablar de la obra Desnudos que el próximo 6 y 7 de agosto se presentará en el teatro Metro de Montevideo. En esa entrevista con Canal 12, consultado sobre las postergadas funciones en nuestro país por la pandemia, Heredia dijo: “Había pasado el caso de esta señora en un casamiento, no sé cómo se llama; se había viralizado ese audio y se hablaba de que se empezaban a cerrar las fronteras. Nosotros nos acostamos, nos despertamos, ya se hablaba de que las fronteras se iban a cerrar acá en Uruguay y que en Argentina también, de que se iban a suspender las clases. Nosotros estábamos acá solos, me acuerdo del viaje de Punta del Este, la ruta vacía, era una especia de apocalipsis”, dijo sin nombrarla expresamente, pero en clara alusión al incidente Carmela y a los audios viralizados, que tuvieron mucha repercusión a nivel internacional.

Por Gustavo Descalzi