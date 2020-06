Carlos Perciavalle sobre el cuplé de Edison Campiglia: "No es humor, es un horror"

Pantallazo

El actor y humorista uruguayo prefirió no hacer muchos comentarios en particular. Consultado si había escuchado el polémico cuplé, dijo: "Lo escuché por Enrique, que es quien me cuida acá en la casa, y por algunos amigos indignados por el maltrato a la comunidad Riverense y a nuestra querida China (Zorrilla). Yo les decía: 'No podes ofenderte, es una bajeza de gente que no tiene nada que hacer, no existen'. Habiendo tanta gente talentosa, músicos, artistas, actores que la están pasando mal con esta pandemia, es una lástima que estos estén al frente de un programa".

Al preguntarle qué diría China Zorrilla sobre una parte de la canción que dice "Al riverense le decís China Zorrilla y se imagina una asiática Putilla", el Rey del Café Concert respondió: "Mirá, pienso que China es un ser tan maravilloso, tan superior, tan positivo, que no les contestaría nada. Pero nadie se puede reír de esto, ni de todas las barbaridades que se dicen en la canción, es un mamarracho. Eso no es humor, es un horror".

El 16 de mayo fue el cumpleaños número 79 de "Carlitos", y por consejo de quienes lo cuidan no quiso recibir visitas, solo llamados por teléfono. "Me llamó todo el mundo para saludarme; había amigos que querían venir, pero no se puede. Estamos cumpliendo estrictamente las indicaciones del gobierno, que viene haciendo muy bien las cosas. Me gusta que el presidente haya ido a la frontera. Yo me cuido mucho, no he salido de casa, pero no le tengo ningún miedo a este virus".

Sobre si había hablado con Susana Giménez, dijo: "No, no he hablado con la divina de Susana, ahora vecina y que vino con su hermano que es un chico maravilloso. Seguramente cuando pase un poco todo esto y volvamos a salir, nos vamos ver y a recordar todas las cosas lindas que vivimos juntos. Susana es un ser de luz, una mujer increíble que ahora está acá cerquita por Punta, Susana es una gran persona".

por Gustavo Descalzi