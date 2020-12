Carlos Morelli presenta “El cumple”: “No hay primer mundo para hacer películas”

Pantallazo

Por Lorena Zeballos

Maneja con apuro porque sabe que llega tarde. El pequeño, que espera sentado en la escalera exterior de la escuela, no dice nada, pliega el diario que estaba leyendo y entra al auto. Se olvidó de llevarle su regalo. En casa todo está pronto para que recibir a los amigos: tortas, globos, piñata. Afuera llueve y hace frío. Se pregunta qué hace ahí, si habrá un mejor plan para el día, si esto será lo que soñaba como familia y si está hecho para ser padre. No lo dice, pero no es necesario, su cara lo expresa todo sin una sola palabra.

Estas líneas podrían ser un día cualquiera, de un padre cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Y de eso se dio cuenta el cineasta uruguayo Carlos Morelli -director de Mi Mundial (2018)- años atrás cuando recién comenzaba su aventura en Alemania. Tras el cumpleaños de uno de sus hijos, con una anécdota más o menos curiosa, dejó volar la imaginación para convertirlo en lo que sabe hacer: magia.

El resultado es El cumple, largometraje alemán escrito y dirigido por Morelli, con las actuaciones estelares de Mark Waschke y Anne Ratte-Polle, conocidos en estas latitudes por sus actuaciones en la serie Dark.

La película llegó esta semana a los cines uruguayos y Morelli pudo estar presente, tras ganar un fondo alemán que le permitió traer la película y asistir al estreno, a pesar de la pandemia. Conversamos con el realizador sobre la película, el sacrificio de la profesión y el placer de contar historias como si fuera la última vez.



Sé que El cumple nació de una experiencia personal en el cumpleaños de uno de tus hijos. ¿Cómo llegó a convertirse en película?

El trabajo del guionista es exagerar las cosas que te pasan y se pueden transformar en historias para pelis. Y la historia original fue normal, pero la exageré hasta que se convirtió en esta peli (Risas). El proceso para financiar películas en Alemania es igual de lento y frustrante que en Uruguay y en cualquier parte, sobre todo cuando hacés películas pequeñas o medianas. Vas sumando personas a las que les gusta tu historia y muy lentamente se van confirmando fondos, coproductores, actores... Y tomó el tiempo que necesitó. Pero lo chistoso es que se financió casi al mismo tiempo que Mi Mundial. Yo empecé a compartir esta historia, empecé a aplicar a fondos para guion como durante un año y medio, luego a fondos completos... Pero fue un proceso larguísimo. No hay primer mundo para hacer películas, porque la competencia es altísima y los plazos son muy largos.

La elección de hacerla en blanco y negro claramente tiene una intencionalidad artística -da atemporalidad, marca la oscuridad, centra la mirada en la historia-, ¿pero tuvo también que ver la parte económica?

Es cierto que se reducen algunos costos de postproducción en la corrección de color, pero fue una decisión narrativa. Quería construir un relato universal, atemporal. No se sabe muy bien dónde o cuándo sucede esta historia, pero está bien porque se entiende en cualquier lugar donde haya un concepto de familia occidental. De hecho, la presentamos en China y se entendió perfectamente igual que en Alemania o en Italia. La idea fue construir una mitología, un cuento de hadas.

¿Siempre fue pensada para ser en alemán?

Siempre. Es una película alemana porque mi experiencia personal fue en Alemania, y una vez que estuvo pronta la primera versión ya estaba en alemán. Ahora, la película por la universalidad de la que hablábamos antes, si fuera en español podría ser perfectamente una película uruguaya. No hay nada de esa película que no pueda pasar acá.

Matthias, el personaje principal, es un papá que va descubriendo su ausencia en la crianza de su hijo y el valor del tiempo que le dedica. Viviendo y conociendo la sociedad europea, ¿es un problema más frecuente en la idiosincrasia alemana?

La verdad es que yo soy del 77 y como hijo en mi época los papás se iban de mañana y volvían de noche. Sé que nos veíamos los fines de semana, y si a eso le sumabas una separación o divorcio la figura referente automáticamente era la de la mujer. En Alemania no es tan distinto, pero descubrí ahora como padre viviendo allá que es otro proceso: los papás toman el 50 o el 60% de las responsabilidades en la crianza de sus hijos, es mucho más igualitaria esa relación. El concepto de "instinto materno" no está instaurado como "la mujer hace eso porque es la mujer", no. Los padres tienen que cumplir el rol a la par. Los padres a veces se piden la licencia de nacimiento en lugar de las mamás, se encargan del cuidado... Yo cuando llegué a Alemania venía de vivir en México, además, donde hay marcadas diferencias en el rol de cada uno; y esa experiencia inspira el proceso del personaje, porque aunque no te pase nada tan grave, todos vamos descubriendo qué implica ser padres.

En los últimos años se hizo muy popular la serie alemana Dark, producción de Netflix. Los dos actores principales de tu película, Mark Waschke y Anne Ratte-Polle, actúan allí. ¿Qué fama tenían cuando los contactaste?

Los dos son muy conocidos en Alemania. Ella forma parte de una compañía muy importante de teatro y sale en muchas series de televisión. Él es muy conocido en los dos ambientes, también está en una compañía de teatro y además protagoniza una serie de televisión policial, como CSI, llevan 50 haciéndola y la ven como ocho millones de personas cada semana. Y luego se hicieron conocidos con el ambiente Netflix. Cuando empezamos a grabar ya estaban en la segunda temporada de Dark y fue muy divertido porque Mark además me mostraba los guiones y estuvimos conversando mucho de la serie.

¿Qué los llevó a actuar en El Cumple?

Creo que varias cosas, pero de las cosas que me dijeron que les llamó la atención fue la propuesta de filmar en planos largos sin cortes. Cuando hacés series es plano contra plano, todo muy atomizado y rítmico y yo les estaba proponiendo algo totalmente distinto. Y en el caso particular de Mark, me dijo: "Lo que terminó de convencerme fue que vi Mi Mundial y pensé, ‘si este chico puede hacerme actuar como a Néstor Guzzini, yo hago lo que sea con él, filmo igual la guía telefónica'".

¡Me muero!

(Risas) Es que los actores se reconocen entre ellos, él se pudo imaginar el trabajo que hicimos con Néstor y le gustó mucho.

¿Néstor sabe esta anécdota?

Hace unos días hicimos un Zoom, pero no se lo llegué a contar, no supe qué decirle porque Néstor actúa así sólo, ¡yo no hice nada!

Siendo que es un año difícil para el cine, me imagino que es una alegría cerrarlo con un estreno...

Fue muy complicado, se cancelaron muchos proyectos. La película se estrenó y cortó en Alemania, se cancelaron los festivales... Pero dentro de lo posible la gente fue a verla y recibió críticas muy buenas. Ahora poder traerla acá también fue un sacrificio muy grande por el tema de la cuarentena, tener que volver enseguida a Alemania... Yo no sé cuándo voy a poder volver a estrenar en el cine. Muchos de mis proyectos mutaron a streaming en las plataformas, la gente está perdiendo la costumbre de ir al cine y eso es muy triste. Y además los cines se van a taponear de películas que no se estrenaron en 2020. Antes de la pandemia era difícil estrenar en cine, imagínate ahora... Así que estoy muy contento con la posibilidad de estrenar acá, de haber recibido financiación y que Uruguay fuera el único lugar de Latinoamérica con cines abiertos. El final es muy bueno.

