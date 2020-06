Carlitos Páez al ministro de Seguridad de Buenos Aires: "está desinformado o es mentiroso"

Pantallazo

Montevideo Portal

"Tuve el gusto de conocer al señor Sergio Berni en un programa de televisión en Buenos Aires, por América TV, que conduce Mauro Viale", escribió Páez en su cuenta de Facebook. "A pesar de no comulgar con sus ideas, me pareció un tipo serio. Es más, me expresó admiración hacia la historia de Los Andes".

Siguió: "Ayer, mirando televisión argentina, veo que este señor, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, expresó categóricamente que Uruguay estaba peor que Buenos Aires con respecto a los números relacionados con el CoVid 19. Tirando abajo el impecable trabajo realizado por el gobierno uruguayo y por su pueblo".

"Señor Berni, le voy a informar que usted está desinformado o directamente usted es un mentiroso .En la provincia de Buenos Aires hay 15.5 millones de habitantes y 304 muertos por COVID, es decir 19.61 muertos por millón

En Uruguay hay 3.5 millones de habitantes y 23 muertos, es decir 6.57 muertos por millón... Habiéndole informado de la realidad numérica, le agradecería se rectifique con respecto a este tema. No solo para respetar el trabajo del Uruguay en esta triste pandemia, sino para que yo pueda mantener mi juicio hacia su persona referido a su SERIEDAD".

