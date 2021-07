Canosa cruza a Novaresio por los penes de madera: "Debe haber un curro detrás"

Pantallazo

En A24 Novaresio y Viviana Canosa protagonizan un fuerte intercambio por la compra del gobierno agentino en 10 mil penes de madera para respaldar la educación sexual.

"He visto cosas insólitas. Los penes de madera no son ni consoladores ni elementos de autosatisfacción. Son para explicar algo que damos por supuesto con nuestro estándar de vida, pero que en muchos sectores de la sociedad tiene dificultades para acceder a la información. ¿Queremos educación sexual o no? Si la respuesta es 'si'. ¿Los penes de madera son adecuados? No sé porque no soy sexólogo", argumenta Novaresio.

"Queremos educación sexual, no queremos penes de madera cuando falta un montón de plata y la estamos poniendo en cualquier lado. ¿No podemos hacerlo con una botella de agua como las que usamos y tiramos y no gastamos tanta guita? Yo no soy pacata y a mí un pene no me asusta. Pero debe haber un curro en el medio que no tengo idea cuál es", lanza Canosa.

"Entonces, discutamos el curro. Con todo respeto, ¿te sentís a la altura de discutir cómo se da educación sexual? Yo no. ¿Estamos de acuerdo con que hace falta enseñar a usar el preservativo? Porque vivimos en una sociedad que se opone al aborto, a la ESI, a los anticonceptivos. No es mucha guita, son 75 mil dólares", sostiene el periodista.

"Me siento a la altura de discutir. Hay cosas que me gustaría hablar primero yo con mi hija que una ginecóloga. Hay cosas que se hablan con los especialistas y otras con los padres", dijo Canosa, al tiempo que aclaró que "nadie está en contra" de eso, aunque sí desaprobó "gastar guita cuando no hay guita", agrega la conductora.

"Novaresio":

