Cande sobre las fotos que borró con Coti: "Cuando me enojo por algo soy calentona"

Pantallazo

"Hola, amigos. Bueno, en principio, quería saludarlos que estuve un poco desaparecida estos días y me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti, si había borrado las fotos por algo", comienza.

"No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces. Pero en ningún momento me separé, ni me peleé, ni nada grave. Está todo bien, sigue todo bien y va a estar todo muy bien. Pero lo quiero aclarar porque están diciendo muchas cosas y no quiero que inventen algo que no es real", agrega.

"Gracias por preocuparse. No sé si era por curiosidad o para hacer una nota, pero muchos me preguntaron y se los agradezco, cierra.

Minutos más tarde, reaparecieron las imágenes con el músico.