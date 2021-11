Cande Vetrano bancó a la China Suárez: "Me dolió que la pusieran en ese lugar"

Pantallazo

Desde sus comienzos en Rincón de luz, Cande Vetrano y China Suárez tienen una amistad intachable.

Es así que en una nota para la revista Gente, la actriz defendió a la actriz tras affaire con Mauro Icardi mientras el futbolista estaba casado con Wanda Nara.

"Es una amiga y la quiero mucho. Me dolió que la pusieran en ese lugar. Me aterra en un punto el hecho de que hoy sea tan simple cancelar a alguien".

"Todo eso que pasó me pareció una mierda. No me indignó, pero me afectó".