Cande Tinelli y Coti Sorokin separados: ambos están en Uruguay, pero no juntos

Pantallazo

La relación de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin tuvo mucha idas y vueltas. A tres meses de su última reconciliación, los cantantes son la primera separación del 2023. Los artistas llegaron a Punta del Este y ninguno de los dos subió fotos juntos, como lo hicieron en las temporadas de verano anteriores.

En en programa de LAM confirmaron la ruptura de la pareja. La periodista Fernanda Iglesias compartió la noticia en el show que conduce Ángel de Brito. “Es difícil contar esto porque es una pareja que va y viene, pero están separados, distanciados, Coti y Cande Tinelli”, dijo la angelita.

“Ambos están en Punta del Este, pero no están juntos. Escuchen la traición de Coti: fue a comer un sandwich de carne”, comentó con humor la periodista argentina en referencia al vegetarianismo de Cande.

Luego, Fernanda Iglesias agregó otro dato que llamó mucha la atención de varias personas.“Ellos siempre están juntos en las redes y no se muestran juntos hace tiempo. Coti no estaba en el festejo de Tinelli de Año Nuevo”, destacó la panelista.

Ángel De Brito agregó que intentó comunicarse con los músicos, pero no tuvo éxito. “No sé por qué se separaron, pero no están juntos. Le escribí a los dos. Él no me contestó, ella tampoco, a pesar de que ellos siempre me contestan. Ella me dijo solo 'hola', pero cuando le pregunté, me dejó de contestar”, cerró el conductor.