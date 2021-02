Cande Tinelli sobre su cuerpo: "Si yo antes veía esto, vomitaba castigándome"

Pantallazo

No es la primera vez que Cande Tinelli se sinceriza en las redes y habla de sus trastornos alimenticios.

Subiendo una imagen de su cuerpo al natural y sin retoques, la cantante impactó con un texto en sus historias.

"Tal vez, les parece una pelotudez pero si yo antes veía esto (el pliegue de su piel) no subía la foto. Me deprimía, me ponía más obsesiva con la restricción de alimentos y si no vomitaba 'castigándome' por ser 'gorda'. Qué idiota que fui en darle tanta importancia y dedicarle tanto tiempo a algo tan poco importante. Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma. Disfruten. Coman, ríanse y amen", reza la story.