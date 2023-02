Cande Tinelli sobre las infidelidades de Coti: “Hay algunas cosas que me resultan raras”

Pantallazo

Cande Tinelli y Coti estuvieron todo el mes de enero vacacionando en Punta del Este, pero separados. Esto alimentó los rumores de una fuerte crisis en la pareja. Finalmente, el compositor confirmó la separación de la pareja en las redes sociales.

Tras numerosos rumores de infidelidad en la relación, Cande habló con LAM y se refirió a esas versiones. “Mirá, yo no lo puedo comprobar. Me llegó de muchos lados. No solo de esa mujer, me llegó de varias”.

“Quiero aclarar bien que estoy del lado de las mujeres. Yo las banco, las entiendo y las súper respeto. Jamás me enojaría con una mina. Pero, la verdad, no tengo pruebas. No tengo fotos. No tengo textos. Nada. Pero hay algunas cosas que me resultan un poco raras”, agregó Cande.

“Yo jamás desconfié de él. Soy una persona que, cuando estoy con alguien, me entrego al cien por cien. Y espero lo mismo de la otra persona. Pero bueno, a veces, eso no pasa y hay gente mentirosa, gente que oculta cosas", expresó.

Luego, la hija de Marcelo Tinelli cerró con una contundente frase: “El que carga su cruz va a ser él. No yo. Yo estoy tranquila. liviana de equipaje”.