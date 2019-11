Cammarota sobre la posible llegada de Petinatti a Océano FM: “Son las reglas del juego”

Pantallazo

Gonzalo Cammarota sorprendía días atrás con el anuncio de que, tras 17 años al aire en Océano FM, Justicia Infinita marcha a otro dial. Circuló al mismo tiempo la noticia de que la radio estaba en negociaciones con Orlando Petinatti para que regresara con Malos pensamientos.

"No lo sentí como una traición. Me parece que Océano FM tiene que tomar las medidas necesarias y es en el intento de que la radio esté mejor, de la misma manera que nosotros salimos a buscar lo mejor para nuestro desarrollo. Son las reglas del juego. No me molesta", dijo Cammarota en Algo contigo.

Consultado por la "mala relación" que tiene con Petinatti, el comunicador dijo que sencillamente es alguien con quien no tiene vínculo. Además, dio detalles de fondo: "Estuvimos muy poco tiempo en la radio juntos, nosotros con Justicia empezamos en junio de 2003 y a fin de año él se fue. Lo que a nosotros nos transmitían es que de su lado no había interés de tener un diálogo".

Cammarota confirmó, además, que por aquel entonces cuando ellos eran solo "tres borregos que hacían radio", fue el propio Pettinati quien los dio a conocer a Lecueder. "Él entró y nos vio reunidos con Lecueder. Pettinati nos grabó por los chistes que hacíamos de él en otra radio, nos grabó y le mostró a Lecueder para que tomara medidas", pero el resultado fue otro.

El conductor de Justicia infinita aseguró que lo que más extrañará de Océnano es su gente: "Se pierden un montón de amigos, sin dudas. Muchísima gente querida, tengo un vínculo de 17 años con mucha gente que adoro. Esa es una pérdida enorme, más allá de lo profesional. Creo que la ganancia está en una nueva oportunidad y poder reformular el programa".

Cammarota confirmó que van a "volver pronto" con el programa. "Estamos esperando para dar la sorpresa en el día de La Bajada", aseguró, sin confirmar en qué emisora irá al aire el programa (aunque esta "soleado" el horizonte).