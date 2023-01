Camila Homs sobre su video viral contra Tini en Punta del Este: “No estaba 100% sobria”

Pantallazo

El divorcio de Camila Homs con Rodrigo De Paul fue un escándalo que llegó a todos los portales del Río de la Plata. Desde que el futbolista del Atlético de Madrid se puso de novio con Tini Stoessel, comenzó la guerra mediática entre el deportista y la modelo argentina.

La influencer celebró Año Nuevo en Punta del Este junto a toda su familia y sus hijos, Francesca y Bautista. La conductora compartió imágenes desde una importante fiesta, en la que arengó a una multitud que cantaba contra Tini Stoessel. “Tini se la come y Cami se la da”, fue el canto del grupo de personas contra la pareja de su ex.

Cami Homs agitando al canto de "Tini se la come. Cami se la da" #LAM pic.twitter.com/Jvy3g5p0az — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 1, 2023

“No puedo creer las cosas que salieron a decir. Medio que me mataron. Las imágenes fueron raras, pero yo cuando vi los videos que mandaban y escuché los audios, me sentí mal”, aseguró sobre las filmaciones en Socios del espectáculo.

“En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Por eso en un momento me agarro la oreja, porque no escuchaba lo que decían, y después cuando escuché los audios me quería morir. Pero bueno, ya pasó”, sostuvo.

“Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, se sinceró.

En ese momento la modelo agradeció las demostraciones de cariño que recibe. “La gente me quiere y se nota un montón el cariño de la gente. Es re lindo. Después está la gente que te quiere y la gente que te mata, pero por suerte yo me quedo con los comentarios positivos. Los malos los absorbo y chau”, cerró.