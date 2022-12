Camila Homs impactó desde Punta del Este: microtrikini de crochet y pelo recogido

Pantallazo

La modelo argentina y ex pareja de Rodrigo De Paul, compartió sus primeras imágenes en la playa del balneario uruguayo.

El divorcio de Camila Homs con Rodrigo De Paul fue un escándalo que llegó a todos los portales del Río De La Plata. Desde que el futbolista del Atlético de Madrid se puso de novio con Tini Stoessel, comenzó la guerra mediática entre el deportista con la modelo argentina.

En las últimas horas, varios medios aseguraron que el deportista radicó en la Justicia argentina una demanda penal contra la conductora por “amenazas” y “hostigamiento”. En LAM leyeron algunos de los menajes que le envió Camila a Rodrigo De Paul por ir a los ensayos de la cantante apenas llegó de Catar y no saludar a sus hijos.

“Merecés lo peor vos y la puta de tu novia, que se volteó a medio mundo, y a la mitad de más de una de las cantantes. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo", leyó el periodista en vivo en el programa de América TV.

Camila Homs hizo eco a todas estas acusaciones y se instaló en Uruguay con toda su familia para pasar Año Nuevo en Punta del Este. La top asistió a varios eventos de la temporada de verano donde estuvo Zaira Nara, Wanda Nara y Dolores Barreiro.

Sentada en la playa, con un trikini de crochet, pelo recogido y lentes de sol, la modelo subió una foto en el balneario uruguayo. “Ahora sí”, fueron las palabras de Camila Homs en la publicación de Instagram, que obtuvo miles de likes y elogios en de los usuarios.