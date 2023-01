Camila Homs arengó a una multitud que insultaba a Tini y De Paul en Punta del Este

Pantallazo

Oh le le, oh la la

El divorcio de Camila Homs con Rodrigo De Paul fue un escándalo que llegó a todos los portales del Río de la Plata. Desde que el futbolista del Atlético de Madrid se puso de novio con Tini Stoessel, comenzó la guerra mediática entre el deportista y la modelo argentina.

Días atrás, varios medios aseguraron que el deportista radicó en la Justicia argentina una demanda penal contra la conductora por “amenazas” y “hostigamiento”. En LAM leyeron algunos de los menajes que le envió Camila a De Paul por ir a los ensayos de la cantante apenas llegó de Catar y no saludar a sus hijos.

La influencer celebró Año Nuevo en Punta del Este con junto a toda su familia y sus hijos Francesca y Bautista. La conductora compartió imágenes desde un deck en una de las playas del balneario uruguayo para despedir el 2022.

Camila Homs no se quedó atrás. La top argentina fue a una fiesta esteña para recibir la llegada del 2023. En ese evento Camila arengó a una multitud que insultada a su expareja y a la cantante.

"Oh le le, oh la la, Tini se la come, Camila se la da", fueron los gritos que cantó un grupo de personas mientras Homs se reía a carcajadas, con un grupo de amigas, y grababa a la muchedumbre con el celular.

El video se volvió viral y fue replicado por varios usuarios en las redes sociales. Desde la cuenta del programa de LAM, se encargaron que todas las personas de la comunidad de Twitter vieron el clip de este episodio que ocurrió en Uruguay.

Cami Homs agitando al canto de "Tini se la come. Cami se la da" #LAM pic.twitter.com/Jvy3g5p0az — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 1, 2023

Le gritan por Rodrigo.

Ella: Que se vaya a la concha de su madre. #LAM pic.twitter.com/sFUQ3cH7xE — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 1, 2023