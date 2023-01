Pantallazo

Camila Cibils: “Hacemos pamento por las aguavivas y en realidad el daño no es tanto”

Después de ir a nadar a la playa Ramírez este martes, Camila Cibils compartió en redes una foto de la picadura de una aguaviva en una de sus piernas y escribió: “Muy tranqui la aguaviva que me agarró esta mañana en la Ramírez. Gracias hermana por enseñarme que tengo que salir a nadar con traje a pesar de que haga calor”.

Muy tranqui la aguaviva que me agarró esta mañana en la Ramírez.



Gracias hermana por enseñarme a que tengo que salir a nadar con traje a pesar de que haga calor ?? pic.twitter.com/SnAOFtaPXy — Camila Cibils (@Camila_Cibils) January 24, 2023

La periodista comenzó a nadar en aguas abierta en la pandemia. “Veía que en playa Ramírez estaban nadando y me fui acercando. Tomé clases. Nunca fui demasiado buena en natación, pero lo hago como un deporte y también por salud mental”, dijo en una entrevista a El País.

Además de compartir la imagen de la picadura, Cibils habló sobre las aguavivas, uno de los animales de mar más temidos por los uruguayos en las vacaciones.

“Quería desazonar el tema aguaviva porque me tiene pensando ya hace unos días. Cuando fui a nadar en Punta del Este, fuimos una mañana con un par de compañeras y nos pasaba que el agua era tan transparente, que veías tanto las aguavivas —que estaban abajo tuyo, no las tenías a tu mismo nivel sino que estaban abajo—, que te aterrorizabas y después alguna tocaba y alguna te picaba; a mí me picaron ahí, eran chicas y la picadura era súper menor”, contó.

Y agregó: “Siempre hacemos un montón de pamento por las aguavivas y en realidad el daño que te hacen no es tanto. Siempre estamos aterrorizados, nos metemos al agua, pasamos mal”.

En otra de las historias, la periodista agradeció por los mensajes recibidos y señaló que, una hora después de compartir la foto de la picadura, “ya no sentía más nada”. “En ese momento sí me ardía”, aclaró.

“A veces las sobredimensionamos. Sí, duele un montón cuando te pican, pero todo el temor, la cabeza que nos hacemos de qué pasa si nos pican, te saca todo el placer de estar en el agua”.

“A partir de lo que había vivido en Punta del Este con el agua transparente y que las veía, y que la pasaba mal, decía, solo de verlas las pasás mal… […] Si te pican, te pican. Y sí, hay gente que es alérgica y la va a pasar mucho peor. Lo cierto es que, en realidad, es peor preocuparse que ocuparse cuando uno de verdad recibe la picadura, y sí, el trema del traje que evita este tipo de cosas”, reflexionó y cerró con una recomendación: el traje evita las picaduras (aunque da calor).