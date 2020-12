Calendario de todas las series y películas Marvel: Fechas de estreno de 2021 a 2023

Pantallazo

Disney sacó toda la artillería. Durante la madrugada del 11 de noviembre, la compañía lanzó todo su calendario de estrenos para 2021 y varios proyectos programados para 2022 y 2023. Tras un año marcado por la pandemia del coronavirus y con casi todos los estrenos aplazados o llevados a Disney+, parece que el Universo Cinematográfico de Marvel tendrá un largo recorrido, pues muchos han sido los anuncios, tanto para cine como para televisión.

Porque, a diferencia de lo sucedido con Warner, Disney decidió que los superhéroes de Marvel que tengan planeado pasar por salas de cine no vayan al streaming. Dicho de otro modo, 'Viuda Negra' llegará solamente a la gran pantalla, seguida de otros títulos como 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' o 'Los Eternos'.

Eso sí, Disney apostó por llenar su plataforma de series de superhéroes marvelitas, lo que significa que buena parte del MCU estará ligado a la pequeña pantalla en esta nueva fase. Por ello, aquí va un resumen del calendario que les espera a los fans para 2021 y más allá:

BRUJA ESCALARTA Y VISIÓN (WANDAVISION) (15 DE ENERO)

Finalmente, 'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)' será la primera producción de la Fase 4 del MCU en estrenarse. Lo hará en Disney+ el 15 de enero de 2021, y promete sentar las bases de una trama más completa donde intervendrán las realidades alternativas y los poderes de Wanda para alterar la realidad.

FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO (19 DE MARZO)

Escrita por Malcolm Spellman y dirigida por Kari Skogland, la serie sigue los eventos de 'Vengadores: Endgame', con Falcon como heredero del escudo del Capitán América. A su lado estará Bucky Burnes, y se ha confirmado que uno de los villanos principales será el barón Zemo, interpretado por Daniel Brühl, al que ya se ha podido ver en el tráiler de la serie de Disney+.

VIUDA NEGRA (7 DE MAYO)

Contra todo pronóstico, 'Viuda Negra' mantiene su estreno exclusivo en cines. Eso sí, llegará justamente un año después de su fecha original. La superheroína interpretada por Scarlett Johansson, muy querida por el fandom, tendrá su merecido pase en solitario en la gran pantalla. Pese a ser una precuela que se sitúa entre 'Capitán América: Civil War' y 'Vengadores: Infinity War', la película dirigida por Cate Shortland funciona dentro de los engranajes marvelitas, y su aplazamiento influye en el resto de lanzamientos.

LOKI (MAYO)

En mayo también se prevé que regrese el Dios del Engaño en forma de serie en Disney+. Tom Hiddleston vuelve a meterse en la piel de Loki y narrará su periplo a través del tiempo tras desaparecer con el Tesseracto en 'Vengadores: Endgame'. Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Sasha Lane, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant forman parte del proyecto creado por Michael Waldron.

SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS (9 DE JULIO)

Marvel sigue apostando por la gran pantalla. Tras 'Viuda Negra', el superhéroe asiático y especializado en artes marciales, Shang-Chi, llegará el 9 de julio a la gran pantalla. La cinta está dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh y Fala Chen.

WHAT IF...? (MEDIADOS DE 2021)

Los 'hechos alternativos' llegan a Marvel con 'What If...?', la primera serie de animación del MCU que se verá en Disney+. Escrita por A.C. Bradley y dirigida por Bryan Andrews, relatará qué hubiera pasado en el universo marvelita si el destino de sus personajes fuera diferente. La ficción está protagonizada por Jeffrey Wright en el papel de The Watcher.

LOS ETERNOS (5 DE NOVIEMBRE)

Como le sucedió a 'Viuda Negra', 'Los Eternos' llegará a los cines un año después de su fecha inicial. Un nuevo grupo de superhéroes llega al MCU, dirigido por Chloé Zhao y en el que están Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan y Barry Keoghan.

HAWKEYE (FINALES DE 2021)

Finalmente, Disney confirmó oficialmente la participación de Hailee Steinfeld como Kate Bishop en la serie enfocada en Ojo de Halcón de Disney+. El superhéroe interpretado por Jeremy Renner mostrará qué pasó durante su ausencia en 'Vengadores: Infinity War'.

MS. MARVEL (FINALES DE 2021)

Para finales de 2021 Marvel prepara la llegada de la primera superheroína musulmana de la saga en la serie de Disney+. Iman Vellani será Kamala Khan, una chica estadounidense de origen pakistaní. Junto a ella estará Carol Danvers, la Capitana Marvel, interpretada por Brie Larson.

SPIDER-MAN 3 (17 DE DICIEMBRE)

La tercera entrega en solitario del Spider-Man de Tom Holland ha causado una gran expectación, pues reunirá a personajes de las versiones del superhéroe de Sam Raimi y Marc Webb. Dirigido por Jon Watt, en la cinta estarán los habituales Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei y se unirán Jamie Foxx, Alfred Molina, Andrew Garfield y Kirsten Dunst. Con la aparición de Benedict Cumberbatch, el multiverso está más que asegurado.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS (25 DE MARZO DE 2022)

Finalmente, la secuela de 'Doctor Strange' llegará en el primer trimestre de 2022. Dirigida por Sam Raimi, que vuelve al mundo Marvel tras haber realizado la afamada trilogía de 'Spider-Man'. Junto con los anunciados Cumberbatch y Elizabeth Olsen, se unirá también Rachel McAdams. Su trama estará muy relacionada con 'WandaVision' y 'Spider-Man 3'.

THOR: LOVE AND THUNDER (6 DE MAYO DE 2022)

Con Taika Waititi dirigiendo y el inesperado regreso de Jane Foster (Natalie Portman) como punto fuerte de la trama, la cuarta película de Thor -que se convierte en el primer Vengador con cuatro cintas en solitario- retrasa su estreno desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2022, ya que su fecha original ha sido ocupada por Los Eternos y en primavera no se solapará con el Doctor Strange. Christian Bale será el villano de la cinta.

BLACK PANTHER II (8 DE JULIO DE 2022)

Kevin Feige confirmaron que, en julio de 2022, los fans podrán volver a Wakanda. Eso sí, sin T'Challa. El presidente de Marvel Studios también hizo oficial que no habrá relevo para Chadwick Boseman en el papel. Ryan Coogler está reescribiendo el guion para enfocarse en el mundo del superhéroe africano.

CAPITANA MARVEL 2 (11 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Tres años después del estreno de la primera película llegará Capitana Marvel 2, que promete ser el gran éxito del otoño... de 2022. Brie Larson volverá a interpretar a Carol Danvers y estará acompañada por Teyonah Parris como Monica Rambeau e Iman Vellani como Ms. Marvel.

GUARDIANES DE LA GALAXIA: ESPECIAL NAVIDAD (DICIEMBRE DE 2022)

Los Guardianes de la Galaxia protagonizarán un especial navideño que dirigirá y escribirá James Gunn y que contará con personajes inesperados.

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3 (2023)

Además, en 2023 llegará la tercera parte de 'Guardianes de la Galaxia', también de la mano de James Gunn y que contará con Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff y Sean Gunn.

Con información de Europa Press