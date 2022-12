Cacho de la Cruz sobre su alejamiento de la televisión: “Es muy distinto a lo que hacía”

Pantallazo

Cacho de la Cruz marcó una importante época de la televisión uruguaya con sus emblemáticos programas como Cacho Bochinche y El show del mediodía. El conductor dejó una huella imborrable en los medios con la interpretación de varios de sus míticos personajes, como el de Chichita y Julio Pedemonte.

El actor estuvo de invitado en el programa PH Uruguay. En este presentó su nuevo libro, Todo esto es mentira, que escribió junto a Joaquín Doldán y, además, explicó por qué no volvió a hacer televisión.

“Tengo hechos más de 1.000 programas, en lo que hice acá [Uruguay], Buenos Aires y Centroamérica. No se puede parar. No me siento capaz de salir en cámara a conducir un programa porque es muy distinto a lo que hacía yo. Por lo pronto, yo no aceptaría nunca a trabajar con un pantalón jean, roto en las rodillas. No podría, no me lo imaginaría”, expresó.

“La televisión forma parte de un decorado muy importante de cultura en los hogares. Estoy en una yuxtaposición con los que salen ahora. No me gusta el tuteo, cuando vienen de cosas así, de esa impronta. Las palabras son feas”, destacó.

“Nosotros tenemos la oportunidad de que nos dan la llave de la casa a cada uno que nos está mirando, entramos a la casa. ¿Por qué tenemos que faltarle el respeto? Por eso, es la yuxtaposición que tengo, si hacer algo o quedarme en los cuarteles de invierno”, concluyó.

Cacho de la Cruz habla sobre el libro ''Todo esto es mentira'' y además, sobre hacer televisión



?? ''No me siento capaz de salir en cámara a conducir un programa porque es muy distinto a lo que hacía yo'', expresó ? #PHUruguay #ModoEncuentro pic.twitter.com/eJw0zTZwxU — PH Uruguay (@PodemosHablar_4) December 23, 2022