Pantallazo

Cacho De La Cruz reveló que Julio Alonso se enojó con él: "Me decía que le tomaba el pelo"

El consagrado humorista dijo que al conductor no le gustaba cuando él hacía de Julio Pedemonte y que "cuanto más se calentaba" más lo hacían

Cacho De La Cruz y Cristiana Morán fueron los invitados de lujo del programa de Hacemos lo que podemos, que se hizo en el Teatro Sodre en conmemoración del aniversario 93 de Radio Universal.

En un divertido ida y vuelta con Richard Galeano, el consagrado humorista reveló que a Julio Alonso no le gustaba cuando él interpretaba su emblemático personaje de Julio Pedemonte, inspirado en el conductor cuando hacia Los viajes del 12.

"Julio Pedemonte era por Julio Alonso, de lo viajes con La cámara viajera que la hacía Rognone", comenzó Cacho.

"Cuanto más se calentaba Alonso y nos decía: 'Che no me tomes el pelo', más lo hacíamos nosotros. Alonso se me enojó por eso", sostuvo entre risas.

"Ahora lo recordamos con humor. Cada uno responde a lo que siente", fueron las palabras del actor.

Luego, Cristina Morán elogió con muy lindas palabras a Cacho: "No hay en nuestro país un humorista como él. Alguien que maneje el humor como lo hace Cacho, que sepa el valor de la mirada, un gesto con la boca, del silencio. Es muy difícil de encontrar".