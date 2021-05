Cachete tras breve romance con Cande Ruggeri: "No volvimos porque salió con un amigo"

Pantallazo

Luego de que Candela Ruggeri asegurara que fue el primer hombre que le rompió el corazón.

"Nosotros nunca estuvimos de novios. Por eso cuando ella dijo 'mi ex' y que estuvimos de novios, a mí me impactó mucho", comienza el actor.

"Las cosas no fueron como ella dijo. Nosotros nos conocíamos hace muy poco. Antes había salido el rumor de que nos habían visto y demás. Y hacía días que estábamos empezando a vernos, a ver qué pasaba entre nosotros. Después nos prestamos al show, porque ella me lo pidió más de una vez para que vaya a participar de la salsa en el Bailando", sostiene.

"Al principio le dije que no porque no teníamos nada que aclarar más que nos estábamos conociendo, y después de todo ese boom mediático querían que blanqueáramos la relación, nos pongamos de novio. Yo quería ir más despacio. Yo quise cuidar la relación, lo hablamos y ella lo sabe. Después nos ofrecieron tapas de revistas para decir que estábamos de novios, y dijimos que estábamos hace poco tiempo. Yo no me enamoro fácil", agrega.

"No volvimos a hablar porque después, al tiempo, ella se puso a salir con un amigo mío", sentenció Cachete con rostro serio. Al final, Agustín "Cachete" Sierra concluyó con una irónica frase sobre los dichos de Candela Ruggeri: "Que diga que soy el ex me causó gracia porque nunca me enteré de que éramos novios", cierra Cachete.