Burlando asegura que el perfil de Darthés “no coincide con el de la denuncia”

Pantallazo

El letrado, que decidió no defender al actor, igualmente se mantiene en contacto con él. “Hoy le creo a Darthés”, dijo el letrado.

Fernando Burlando, el abogado de los famosos, decidió no representar a Juan Darthés luego de que este recibiera una denuncia penal por parte de Thelma Fardín por violación.

Sin embargo, el letrado ha repetido en numerosas ocasiones que cree en la versión del actor. "Hoy le creo a Juan Darthés, porque lo que me dijo es creíble y porque los profesionales que le realizaron un adelanto de las pericias me dijeron que su perfil no coincide con el de la denuncia", dijo en diálogo con Pamela a la tarde.

"Hoy hablé con Darthés, está más aliviado. Yo aconsejé a Darthés que se vaya. Hoy por hoy, él tiene su vida en Brasil. No me parecería oportuno que vuelva a corto plazo", agregó, y detalló que el actor no está en crisis con su esposa. "Probablemente viaje María en las próximas horas. Son una pareja consolidada y sin ningún tipo de conflicto".