Bruja Escarlata y Visión tendrá más capítulos de lo previsto

Pantallazo

Así lo anunció Disney en un comunicado. Todo apunta a que la producción llegará a Disney+ el 15 de enero con dos episodios. La serie iniciará oficialmente la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel después de meses de retrasos debido a la pandemia del coronavirus.

"La nueva y cautivadora serie de Marvel Studios está protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, y supone la primera serie de Marvel Studios que se emite exclusivamente en Disney+. La serie es una mezcla entre la televisión clásica y el Universo Cinematográfico Marvel en el que Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos que viven vidas suburbanas idealizadas, comienzan a sospechar que nada es lo que parece", reza la sinopsis oficial.

Bruja Escarlata y Visión preparará el terreno para el estreno de una esperada película del UCM. "Bruja Escarlata y Visión sentará las bases para la película de 2022 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y el personaje de Olsen tendrá un papel clave junto al hechicero encarnado por Benedict Cumberbatch", declaró Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, a Entertainment Weekly.

Después de Bruja Escarlata y Visión llegará a Disney+ Falcon y el Soldado de Invierno. La producción de Sebastian Stan y Anthony Mackie desembarcará en la plataforma el 19 de marzo. Además, está previsto que Marvel estrene cuatro películas en 2021: Viuda Negra, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Los Eternos y Spider-Man 3.

Con información de Europa Press