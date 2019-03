Brie Larson sorprendió a los espectadores de "Capitana Marvel" en un cine

La actriz se hizo presente en un cine de Nueva Jersey durante el fin de semana de estreno. Los asistentes al teatro AMC en Clifton Commos la encontraron vestida con una campera de la heroína. "Acabo de escuchar que estaba en los vasos y las cajas de pop y quería verlo por mí misma", dijo a la audiencia según informa Mashable y regoge 20Minutos.

Así que pasó un rato sirviendo refrescos y pop a los fieles fanáticos de Marvel, como puede verse en las imágenes que llegaron a las redes sociales.

#CaptainMarvel herself, @brielarson, popped in to theaters on Saturday night to surprise fans on opening weekend! #HigherFurtherFaster pic.twitter.com/TP7Nt8KkiE