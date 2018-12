Brenda Asnicar reveló que hubo varias situaciones de abuso en “Patito feo”

Pantallazo

Tras la denuncia pública de Thelma Fardin, Brenda Asnicar salió a bancar a su colega y aseguró que hubo más situaciones de abuso.

"Lo terrible es que en Patito feo no fue una situación sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas", dijo en una entrevista para la revista Para Ti de Argentina.

"Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando sos niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder".

"Siempre fuimos muy buenas compañeras, es una chica increíble. Me tocó mucho. Con la gravedad que tiene hay que ser muy respetuoso. Yo no quiero hablar de más porque siento que es una historia muy dolorosa. Estamos conectadas, pero no hablé directamente. Imagino que estará sobrepasada y llena de gente que la contacta. Me parece que este momento exige muchísimo respeto. Lo que menos quisiera es ser invasiva", agregó.

Para finalizar fue consultada acerca del caso de abuso que manifestó en el programa "PH Podemos Hablar", cuando contó que un compañero de elenco quería tener relaciones sexuales con ella siendo menor.

"Hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar, mientras estábamos en el set. Era un compañero de elenco, mayor de edad: él tenía 37, y yo 16. Conté eso y todo el mundo se quedó espantado. Es un horror", dijo y aclaró que no se trataba de Darthés.