Braulio López sobre su exilio en la dictadura: “Por cantar pagué un precio altísimo”

Con más de 60 años de trayectoria musical a nivel internacional, Braulio López se convirtió en un referente de canto folclórico, con el duo que hacía junto a Pepe Guerra, Los Olimareños. El cantante vivió un momento difícil cuando su música fue prohibida por la dictadura militar y tuvo que exiliarse en el extranjero.

Hoy en día, el músico ve la vida desde otra forma y en el programa de PH Uruguay conmovió a todos los televidentes cuando pasó al frente a contar su dura historia de vida cuando tuvo que irse del país en esa época donde había un gobierno autoritario, sin libertad.

El artista explicó las situaciones violentas que vivió a lo largo de su vida y aclaró: “Por cárcel, por torturas, por exilio, una cantidad de cosas. Estoy respirando. Yo se lo agradezco al destino porque cada uno parece que no, pero tenemos marcado. Me tocó estar acá y puedo estar contándolo. Tengo que valorizar la enseñanza positiva que me dejó eso”.

“No es que yo hice mal, simplemente fue por mantener una idea a través de mi tarea que era cantar y el precio que pagué por eso es altísimo, pero no me arrepiento'”, explicó.

Luego, Nadia Theoduluz se empatizó mucho con la estrella y agregó lo siguiente: “Es admirable lo tuyo porque si me hubiese pasado a mi, tendría rencor. Me imagino que seria una situación compleja y de entender”.

Al escuchar esto, Braulio López reflexionó y concluyó: “Es una situación muy compleja de entender. Cuando viene todo eso sin que vos hagas nada de lo que tenga que ver, es más terrible”.

