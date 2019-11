Botana cuestionó al Profe Piñeyrúa por su adhesión al FA y el periodista le contestó

Pantallazo

El periodista Ricardo Piñeyrúa participó esta semana, junto al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, de una transmisión en vivo a través de Facebook. Su participación fue cuestionada por el dirigente, y electo senador, del Partido Nacional Sergio Botana.

El intendente de Cerro Largo publicó en Twitter que iba a terminar "perdiéndole el respeto intelectual" al historiador Gerardo Caetano y a Piñeyrúa por sus comentarios políticos, y su adhesión al Frente Amplio.

"Por lo menos un poquito de consideración a la inteligencia del televidente. Pueden perder una elección. No pierdan una trayectoria de credibilidad", escribió el legislador electo.

Les voy a terminar perdiendo el respeto intelectual a Gerardo Caetano y a Ricardo Piñeyrúa. Por lo menos un poquito de consideración a la inteligencia del televidente. Pueden perder una elección. No pierdan una trayectoria de credibilidad — Sergio Botana (@sergiobotana) November 5, 2019

Un par de días después, el periodista respondió por la misma vía: "Senador Sergio Botana, espero haya mal interpretado. Lo que vio no fue un programa periodístico en un canal de televisión. Fue un Facebook Live de Daniel Martínez, al que me invito para que lo acompañara mientras comunicaba sus ideas, como adherente y no como periodista", comenzó su hilo en Twitter.

Hace casi 50 años, prosiguió, comenzó la militancia estudiantil, estuvo en el Frente Amplio "desde su inicio", fue al exilio y "a nadie he ocultado mi forma de pensar": "Lo he declarado expresamente, no está bien que ponga en juicio mi honestidad intelectual, no engaño a nadie".

"No me gustará perder su respeto intelectual, por pensar diferente en aspectos de la política. Yo respeto sus ideas, su adhesión al Partido, que hayan sido respetuosos de la gente que durante 15 años eligió al Frente Amplio, como lo haremos nosotros, sí no gana nuestro candidato", añadió.

El periodista dijo que ambos quieren lo mismo, lo mejor para el país, pero que piensan "alcanzarlo por caminos diferentes". "En mi caso creo que Daniel Martínez y el programa del FA y lo defiendo sin agredir a nadie", puntualizó.

Lo importante es que no estamos discutiendo ni de libertades ni democracia estamos discutiendo de economía, educación, seguridad para seguir adelante. Si peligrara la Democracia, la Libertad o la Soberanía, seguramente nos encontraremos hombro con hombro, como lo estuvieron en su momento los viejos dirigentes del Frente Amplio con Wilson", finalizó.

Senador @sergiobotana, espero haya mal interpretado. Lo que vio no fue un programa periodístico en un canal de televisión. Fue un Facebook Live de Daniel Martínez, al que me invito para que lo acompañara mientras comunicaba sus ideas, como adherente y no como periodista — Ricardo Piñeyrúa (@profepineyrua) November 7, 2019