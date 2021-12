Billie Eilish cuenta que ver pornografía cuando era niña le “destruyó el cerebro”

Pantallazo

El próximo sábado Billie Eilish cumple 20 años. A pesar de su corta edad, es una de las artistas más importantes de la escena musical a escala mundial y una referente del feminismo.

En entrevista con The Howard Stern Show, la artista contó cuál es su punto de vista sobre la pornografía. " Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años", detalló.

"Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía", agregó la cantante, quien confesó que las imágenes a las que tuvo acceso impactaron de forma muy negativa en sus primeras experiencias sexuales.

"Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía".

En la misma entrevista Eilish contó que no es fácil conocer gente y concretar citas, debido a su gran exposición mediática.