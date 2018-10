Beto Casella y el testimonio sobre su infancia: “La ducha la conocí de grande”

Pantallazo

El conductor argentino Beto Casella dio un testimonio de su infancia en el que confesó que a su familia no le sobraba nada cuando él era chico.

En el programa PH Podemos hablar, el conductor Andy Kusnetzoff pidió a sus invitados que pasaran al frente aquellos "que crecieron en una casa en la que costaba llegar a fin de mes".

Todos lo hicieron y el primero en ser consultado por su infancia fue Casella, quien comenzó aclarando que vivió en una casa prefabricada. "La estufa llegó más tarde, la ducha llegó más tarde. Cuando le digo a alguien que no es de mi generación que la ducha la conocí de grande me dicen 'no, déjate de joder'", contó el conductor. "Me bañaba con fuentón", aclaró.

"Pero la verdad es que también vivía con mucha alegría, con viejos que laburaban y daban el ejemplo con los hechos, no tenían que hablarme demasiado", apuntó Casella.

Además, el conductor señaló que su situación era bastante común en la época de su infancia: "En general los tipos de mi generación te va a hablar de esa forma, de los viejos, de la alegría de criarte en el barrio, de tener los juegos, el trompo, faltaba bastante y no sobraba nada".

Luego, Kusnetzoff le señaló a su invitado que, ahora que es conductor de programas de radio y televisión y ganó dinero, se sigue mostrando austero, a lo que Casella respondió: "No concibo otra forma, no me llama la atención el lujo y mucho menos mostrar nada. Y ese perfil de persona que te das cuenta que le gusta mostrar me deprime un poco".