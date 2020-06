Beto Casella relacionó el consumo de drogas con “hacerse homosexual”

Pantallazo

Decir que Beto Casella tuvo unas declaraciones polémicas es un tanto redundante.

Días atrás el influencer Santi Maratea se fumó un cigarrillo de marihuana en un programa de Telefé. Casella decidió analizar el episodio.

"Con respecto a fumarse un cigarrillo de marihuana, nosotros no vamos a criticar la vida personal de nadie haga lo que haga, ni mucho menos entrar en la discusión de si es un determinado estupefaciente recreativo, que no hace daño. Es una discusión para otro programa. Lo que yo te digo es que tipos con mucha calle recorrida y que incluso han pasado por adicciones fulerísimas y que hoy rescatan pibes de situaciones jodidas, que no son caretas, te dicen que a veces empiezan porque pintó. Les pintó un día un fasito, y después otro día pintó la cocaína, y después otro día pintó dejarse... hacerse homosexual por ahí por una noche, porque pinta. No está bueno esto en televisión", disparó en una videollamada con sus compañeros de Bendita.

Tras finalizar, utilizó su cuenta de Twitter para decir que usó mal el término "homosexual".

Es cierto: mal empleado el término "homosexual". Me refería a pibes que, en recuperación, cuentan con dolor que se los cogieron en una noche jodida de drogas, cuando no podían oponer resistencia. Sí se los violaron. Sólo "porque pintó". No se me hagan los progres, nenes de mamá.. — Beto Casella (@elbetocasella) June 13, 2020