Ben Affleck tuvo una recaída en su adicción al alcohol y fue visto en estado preocupante

Pantallazo

Ben Affleck, quien lucha desde hace años contra el alcoholismo, fue retratado ebrio mientras salía de su hotel para una fiesta de disfraces en West Hollywood el sábado por la noche.

Al actor, de 47 años, se lo vio con problemas para caminar y no podía mantenerse en pie, según el video obtenido por el sitio TMZ. Las imágenes muestran al intérprete estadounidense vistiendo un traje oscuro y una máscara de calavera de Halloween.

La estrella de Hollywood salía del hotel La Peer en West Hollywood para el baile de máscaras de Unicef. En el video claramente se nota que el actor no puede mantener el equilibrio y casi se cae antes de subirse al vehículo que lo estaba esperando.

El ganador del Oscar lucha con su sobriedad y fue repetidamente a rehabilitación en los últimos años. La última vez fue en agosto de 2018, cuando su ex esposa, la actriz Jennifer Garner, lo llevó a un centro médico en Malibú, donde estuvo internado 40 días.

El 4 de octubre de 2018, Affleck dio a conocer que había terminado los cuarenta días de tratamiento. En su mensaje en Instagram, el último Batman de la pantalla grande le expresaba agradecimiento a su familia y a los fanáticos por el apoyo que había recibido.

"Luchar contra cualquier adicción es una lucha de por vida y difícil. Debido a eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y por mi familia", dijo Affleck en un post en Instagram.

Se desconoce si el actor regresará a rehabilitación.

Pese a estar separados hace varios años ya, Garner es un gran soporte para el actor en su recuperación para dejar el alcohol. En agosto de 2018, el protagonista de Argo fue retratado en la puerta de su casa de Los Ángeles mientras recibía una caja llena de alcohol. Tras conocerse las imágenes, su ex esposa lo internó en un centro de rehabilitación.

Afleck siempre fue transparente sobre su lucha con la sobriedad en el pasado. "Realmente no me molesta hablar de alcoholismo y ser un alcohólico", expresó el actor tiempo atrás. "Es parte de mi vida. Es algo con lo que lidio. No significa que absorba mi identidad por completo y lo sea todo, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar".

"La sobriedad es difícil de alcanzar para todos los que luchan contra la adicción", dijo un amigo de Affleck a People. "Ben ha reconocido que va a fallar de vez en cuando".

Horas antes, el actor había hablado de su recuperación en las redes por una buena causa.

"Seamos serios por un momento y hablemos de algo que es realmente importante. He estado en recuperación por más de un año y parte de eso es ayudar a otros. @themidnightmission es una organización increíble. Estoy haciendo una donación hoy porque hay personas que luchan contra la adicción todos los días que no tienen los recursos y necesitan ayuda", afirmó.