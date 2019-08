Pantallazo

Belén Francese a Arturo de La casa de papel: “Quedó caliente porque no me gustan los p..."

Las polémicas declaraciones de Enrique Arce (Arturito de La casa de papel) causaron la indignación de Belén Francese en las redes.

"Upa que caliente que se quedó. Todo porque nunca entendió que NO es NO. Y exsss ? Las ganas ... mis dos ex novios son caballeros! Y hablan maravillas de mí porque me conocen. Este ridículo solo me quiso garchar y quedó caliente porque no me gustan los putos", lanzó picante la vedette argentina.

Por otra parte, la humorista habló sobre su relación con Rodrigo De La Serna: "No lo conozco como persona. Solo lo cruce en un Martín Fierro y no tengo interés de conocer machirulos que se juntan y hablan de una mujer, o la descalifican, no son ni target".