Barón sobre el abandono de su padre: "No es casualidad que yo tenga un hijo con Osvaldo"

En una entrevista para Los ángeles de la mañana, Jimena Barón compara la relación de su padre abandónico con Daniel Osvaldo.

"No era honesto de mi parte no compartir lo que me estaba pasando. Para mí también era confuso volver ahí, pero hacerlo oculto, era caretear, hacer algo que no soy. Fui y dije 'lo comparto'. Siempre comparto todo. Salga bien o salga mal. Yo decido mostrarme como soy, con todo lo que significa", comienza la actriz.

"Estoy en una terapia muy hermosa, cagando a palos patrones que tengo muy fuertes, con un papá que desapareció. Yo tuve un papá que se tomó el palo, al que le tuve que rogar, prácticamente, que me vea. No es casualidad que yo después hago pareja y tengo un hijo con una persona como Daniel", sostiene Jimena.

"Ahí tengo algo que no es sano, porque no mamé algo sano de chiquita. Con mi mamá con sus relaciones, con mi papá que me abandono. Tengo 34 años y hago terapia hace un montón. A veces me funcionó más y, a veces, menos. Entiendo que a la hora de tener una pareja y de relacionarme, yo estoy muy rota por cosas de mi vida, elijo mal. Me meto en lugares en los que no me respetan o me quieren modificar. Eso yo ya lo sé, pero no lo pude aplicar", concluyo.