Pantallazo

Barceló sobre disputa con Carballo: “No me desacreditó, fue una conversación con respeto”

Este miércoles se dio a conocer que peligra la participación de Luis Alberto Carballo en el próximo Carnaval. El conductor forma parte de Zíngaros, pero tras los ataques en las redes que ha recibido desde que entrevistó al director de Sociedad Anónima, Carlos Barceló, reconoció que ya no tiene ganas de participar de la fiesta popular.

“No creo que salga. Si bien tengo una charla pendiente con una persona con la que tengo que hablarlo, no tengo ganas de escuchar cosas que no quiero escuchar. Más que yo, que mi madre que estuvo internada y tiene 80 años se preocupe por esas cosas. No quiero pasar un mal rato ni perjudicar al conjunto”, dijo Carballo en entrevista con Julio Ríos.

Tras este anuncio, Carlos Barceló fue entrevistado en el programa Hacemos lo que podemos de Radio Universal para hablar de lo que sucedió en la citada entrevista. El periodista Richard Galeano le preguntó si se trataba de una grieta o intolerancia, y el humorista fue categórico:

“Para nada hay un tema de intolerancia, hay cansancio, fatiga, agotamiento. Fue víctima Luis Alberto en este caso. Yo no iba a hablar de política, el que metió la política fue él. Cada cosa que yo le dije él la escuchó, no me desacreditó, fue una conversación con respeto”, aclaró.

“Está pasando mucho que Fernando Marguery hace gala de ser hiriente, de no respetar al otro. Nos acostumbró a los telespectadores que los que piensan distinto, los desacredita violentamente. También pasa con Puglia que defendió a Cardoso, y pasó con todo con Cardoso, impresentable la falta de respeto que tuvo con todos los uruguayos. Para mí ligó mal Carballo que recibió comentarios que merecían Marguery o Puglia, que no honran la discrepancia”, agregó Barceló.