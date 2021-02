Barby Silenzi tras polémica foto amamantando y tomando cerveza: "No tiene nada de malo"

Pantallazo

En "Nosotros a la mañana" pasaron una imagen de una foto de Barby Silenzi amamantando mientras tomaba cerveza, al pasar esa noticia la única panelista que la bancó fue Kampfer.

Por otro lado, el doctor Diego Montes de Oca aseguró lo siguente sobre la ingesta de alcohol en la lactancia: "El consumo de alcohol durante la lactancia está prohibido. La cerveza no aumenta la producción de leche. Con respecto a los factores adversos puede causar irritabilidad, sedación y retraso psicomotor. Y un consumo excesivo puede causar convulsiones y muerte en lactantes".

Al escuchar esto, Barby se comunicó en el programa y sostuvo lo siguiente: "La verdad es que yo no veo nada malo por un vaso de cerveza. Me molesta porque nadie sabe nada de mi vida. No me interesa lo que digan. Creo que lo que llama la atención es que justo le esté dando de amamantar y que en ese momento esté tomando".