Barby Franco reveló que quiere comer la placenta de su bebé: "Me dijeron es muy bueno"

Pantallazo

Barby Franco anunció que con Fernando Burlando están a la espera de un bebé.

La modelo que está embarazada de cuatro meses reveló la posibilidad de comer la placenta como Camilo y Evaluna.

“Me encanta el chinchulín, y me dijeron que es muy parecido el gusto al chinchulín”, explicó la panelista.

“No te quieras hacer la distinta, venías bien con la nota. Venía bien y ahora no la soporto. Es una locura. Es una pavada que se puso de moda y todas las que son esnob y tienen guita lo quieren hacer”, reprochó Yanina.

“Yo hablé con el obstetra de Pampita por el tema de la placenta, y él dice que es opcional: no perjudica ni beneficia”, agregó Andrea Taboada.

“Todavía no estoy muy metida en el tema, pero me interesa demasiado. Capaz que lo tome como que no, pero me dijeron que es muy bueno. Me voy a informar más y después te cuento”, sentenció Barby Franco.