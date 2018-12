Barbie Vélez bancó a Calu Rivero por negarse a ir a un programa al que fue Fede Bal

Pantallazo

Hace aproximadamente un mes, Calu Rivero estaba invitada a participar del popular programa Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, pero poco antes de asistir decidió bajarse cuando se enteró que de la ocasión también participarían Federico Bal y el cantante de cumbia El Polaco.

En aquel momento, el programa Instrusos de Argentina averiguó que la actriz se negó a ir al programa porque no quería estar en la misma mesa con dos hombres acusados de violencia por sus exparejas.

Precisamente, la expareja de Bal es Barbie Vélez, quien recientemente dio una entrevista con Intrusos y bancó la decisión de su colega.

"Me enteré de lo que pasó y no hablo del hecho en particular, porque eso mucho no me afecta a mí, pero sí hablo de cómo cambió la sociedad, de cómo las mujeres nos estamos apoyando entre nosotras. De la sororidad que está entre nosotras. Eso me parece hermoso", apuntó Vélez.

"No creo que haya sido por mí. Me parece que se la jugó por una cuestión de empatía, porque yo también, ni bien pasó lo que pasó, decidí creerle a ella porque le creo a las mujeres, porque me nace", agregó.

Luego, consultada sobre si haría lo mismo que hizo Calu Rivero ante una invitación a un programa en donde vaya un hombre denunciado por violencia dijo que "obvio que si" porque tiene una "postura muy firme".