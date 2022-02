Bailey Kaiser, exparticipante de Masterchef, contó por qué se vino a Uruguay

Pantallazo

Este martes, la exparticipante de la segunda edición de Masterchef, Bailey Kaiser, subió una foto a Twitter de ella en 2012: “Último año de la facultad en Wisconsin, a 6 meses de mudarme a Uruguay definitivamente”, escribió. Ella es estadounidense pero autodefinida “uruguaya de corazón”.

Un internauta le solicitó un hilo acerca de cómo eligió Uruguay, y ella replicó. A través de una serie de tuits, la cocinera contó cómo terminó en nuestro país.

“La pregunta más preguntada de mi vida en Uruguay. Hay dos respuestas, una larga y otra corta. La corta: En vez de preguntar, ¿por qué Uruguay? Me gustaría que preguntarían: ¿Por qué NO Uruguay!? Si estudiaba en España, nadie me preguntaría porqué. Pero ahí es el problema, que vemos el valor de España pero no de UY!”, expresó.

La razón larga se justifica por varios motivos. En primer lugar, Kaiser quería ir a un lugar donde se hablara español porque creció en un pueblo en el norte, cuya población de inmigrantes mexicanos aumentó mucho durante su juventud; “De ahí nacieron mis ganas de aprender más español”, aseguró. Ya en facultad empezó a pensar a qué país quería irse a estudiar. “Conocí a otra estudiante de sociología por casualidades de la vida y me dijo que había estudiado en Uruguay y que le había encantado. Me sonaba Uruguay (ya les contaré) pero igual seguía viendo las opciones”, dijo.

No quería ir a España, porque quienes iban “nunca sentían como parte del país (de lo que veía) y de la cultura”; no quería ir a México porque era “muy cerca”. Al pedirle consejo a sus padres, el primer y único país que surgió fue Uruguay. “Ahí pensé ‘ta no soy sólo yo a quien le llama este pequeño país’”, comentó.

Luego se acordó que nuestro país le sonaba conocido porque una amiga del liceo suyo, en Estados Unidos, era uruguaya. “Fue ahí que sentí que por algo me estaba llamando tanto Uruguay”, sostuvo Kaiser. Y así, se vino.

“Todo esto confirma un par de cosas”, finalizó a modo de resumen: “Literal hay uruguayos en todos partes, hasta un pueblo minúsculo en el medio de la nada; estoy agradecida de haber aprendido español uruguayo porque es lo más. Me fascina hasta el día de hoy; no soy jipi (hippie) pero seguir mis instintos nunca me ha fallado; URUGUAY ES EL MEJOR PAÍS”, sentenció.

La pregunta más preguntada de mi vida en Uruguay - así que va hilo: https://t.co/xEZxp6d211 — Bailey Kaiser (@Baileyanqui) February 22, 2022