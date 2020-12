Bad Bunny, Ozuna y salseros puertorriqueños lamentan la muerte de Tito Rojas

Pantallazo

Destacados artistas puertorriqueños, entre ellos Bad Bunny, Ozuna y Gilberto Santa Rosa, lamentaron la muerte del veterano salsero Tito Rojas, fallecido este sábado a sus 65 años por un presunto ataque al corazón en Humacao, municipio en la costa este de la isla.



"El Gallo, descansa en paz", escribió Bad Bunny, el máximo exponente del trap latino, en una historia en su cuenta de Instagram acompañado de una foto con Rojas, conocido en el ambiente artístico como "El gallo salsero".



Bad Bunny agregó también un video de Rojas interpretando en una presentación "Porque este amor", uno de sus temas más reconocidos de sus más de 40 años de carrera.



Ozuna, otro destacado artista del género urbano, publicó un extracto de una presentación que ofreció Rojas a finales de noviembre junto al intérprete puertorriqueño Norberto Vélez para su proyecto musical "Live Sesiones Desde La Loma".



"Disfruten la vida, que no sabemos de mañana. Demuestren el amor en vida", destacó Ozuna.



Santa Rosa, otro veterano salsero y quien incluyó a Rojas en su más reciente disco "Colegas" en el tema "Por la calle del medio", también lamentó la partida de su querido compañero y amigo en su cuenta de Twitter acompañando una foto de ambos en un estudio de grabación.



"Mi querido Gallo, te vamos a extrañar y a recordar en cada canción, en cada refrán y en cada gesto de cariño y compañerismo que dejaste. Descansa en paz querido amigo Tito", expresó Santa Rosa, conocido como "El caballero de la salsa".



Asimismo, el también veterano salsero Ismael Miranda, conocido como "El niño bonito" de la salsa, describió la noticia de la muerte de Rojas como "difícil creer y aún más difícil aceptar".



"Nuestro amigo, Tito Rojas se nos fue al cielo. Los que le conocimos lloramos su partida. Me queda la satisfacción de no sólo conocer al artista, sino al amigo. Pido a Dios fortaleza para toda su familia, pues sé que solo Dios podrá llenar el vacío que hoy deja su ausencia. Tito, siempre te recordaré", resaltó Miranda.



Víctor Manuelle, conocido como "El sonero de la juventud", lamentó también la partida de su colega y de sus ocurrencias, bromas y sus ágapes en familia.



"Wow!!! Me levanto con la noticia de que nuestro querido hermano y compañero Tito Rojas partió de este mundo. Cuantas ocurrencias, anécdotas, viajes, bromas, escenarios, compartir en familia que tengo en mi memoria", resaltó.



"Te vamos a extrañar y como dice una de tus canciones 'nos volveremos a ver en el paraíso donde el amor y la fe duran para siempre'. Mis condolencias a la familia", añadió Víctor Manuelle al incluir un extracto del tema de Rojas, "Amigo".



A todas estas expresiones de salseros, también se unió la de Tito Nieves, conocido como "El Pavarotti de la salsa".



"Todavía no lo creo. No tengo las palabras correctas para decir lo que siento en estos momentos, de perder un gran amigo, un gran colega, un gran artista, una persona que mostró mucha, mucha alegría. El mundo está de luto", dijo.



"Que Dios lo tenga en la gloria", y que la muerte de Rojas "sea un mensaje para todos ustedes".



"Los que estén en toque de queda, abracen a sus seres queridos, búsquense, porque la vida es corta", agregó.



El merenguero Elvis Crespo, por su parte, rememoró en un tuit la personalidad de Rojas, quien en ocasiones simulaba con su cuerpo a un gallo y con quien grabó el tema "Mi último deseo".



"Triste por la partida de nuestro gallo. Un artista único, desde su voz, sus interpretaciones. Recuerdo cuando se ganó un Paoli y cuando fue a recibirlo hizo una inclinación simulando un gallo. Me impresionó su seguridad y originalidad. Mis condolencias a su familia. QEPD Tito Rojas", expresó.



Vélez, finalmente, añadió en sus redes sociales una foto junto a Rojas durante la grabación y presentación en su proyecto musical "Live Sesiones Desde La Loma".



"Se viste de luto la familia Rojas, los salseros del mundo y Sesiones Desde La Loma. Hoy lamentamos la pérdida de este gran amigo y amigo del pueblo. Hasta pronto titorojaselgallo. Gracias por darme un espectáculo tan especial que queda para la historia. Como dirías tu mismo 'UN GALLO PARA LA HISTORIA'", resaltó.

Fuente: EFE