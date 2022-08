Pantallazo

Baby Etchecopar contra Pergolini: "Todavía no le pidió perdón a la memoria de Salomón"

Baby Etchecopar cargó los motores fulminó a su colega por la polémica cámara oculta al doctor Alberto Ferriols, quien fue pareja de Beatriz Salomón.

“Yo en lugar de él hubiera pedido disculpas. Es más, yo en lugar de él, no hacía la nota. El otro día me ofrecieron un material que comprometía a Ishii (Mario), y yo no quise hacer sensacionalismo", comenzó el periodista en Pasa Montagna.

"Lo de la Turca Salomón lo hicieron con Miriam Lewin, ¿no?. Yo no lo hubiera hecho. Hubiera pensado que son familia, que querían adoptar a dos pibas", sostuvo el conductor.

"La fusilaron: cáncer, se murió. La Asociación Argentina de Actores no le dio una mano. Esas son las malas palabras y la mala gente”, cerró Baby.